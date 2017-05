Valeria Aquino, ex del Polaco, denuncia otra irregularidad del cantante

Valeria Aquino contra el Polaco para que vea a Alma, la hija que tuvieron juntos. Este medio te cuenta las últimas novedades con respecto a la lucha decontra elpara que vea a, la hija que tuvieron juntos.





PrimiciasYa se comunicó con la joven, que reveló una nueva irregularidad en la forma de manejarse del cantante tropical, que verá a su hija tras varios días sin pasar tiempo junto a ella.





"Es tremendo que como mamá mandes un mensaje pidiéndole a la familia y a su manager que llame a su hija, que la busque, que la venga a ver. No tengo una respuesta directa, sino que a través de los medios, su papá responda a través de eso, es tristísimo", manifestó Aquino.





Y confirmó: "Hoy la va a ver al mediodía y me la trae a la noche a mi casa. Esto sucedió después de que ustedes dieran a conocer el tema".

"Estoy indignada. La cuota de alimentos sigue impaga, no ingresa dinero para que Alma esté conmigo sin faltarle nada".

Completó: "Estoy cansada, es injusto para Alma, ella no tiene la culpa de nada. Él cree que solo me hace un daño a mí. El daño mayor que me hizo fue golpearme. Ahora está errando como padre".