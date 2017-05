Valeria Aquino: "El Polaco me pegó mientras yo tenía a nuestra hija en brazos"

Este lunes, Valeria Aquino, quien hace días denunció a su ex por violencia de género, pasó por Intrusos y reveló que el artista tropical no le pasa la cuota alimentaria. Además, describió algunos hechos que vivió junto al actual novio de Silvina Luna.

"Hace dos meses que no me pasa alimentos para la nena", expresó. Y disparó: "Mi vida con él era un infierno, sólo estoy contando la verdad. Nunca dije nada porque él me amenazaba: 'Si contás te mato'", arrancó a contar..

"Todo explotó después de la denuncia. En diciembre el me ofreció que vayamos a Córdoba con la nena a pasar las fiestas. Ese 24 estábamos con invitados conocidos de él y entre ellos había chicos que cuando se acercaron a hablar conmigo él se alteró, se puso celoso, entonces me llevó a la habitación y ahí me empujó contra la cama y volvió a tener un brote de violencia conmigo", siguió.

Y continuó: "Entonces yo le dije: 'No, pará yo no estaba haciendo nada' y me dijo: 'no quiero que hables con nadie, quedate acá'. Me trajo a la nena y me dejó ahí encerrada".

Los Intrusos quisieron saber a qué tipo de violencia se refería Aquino: "De todo. En Córdoba me empujó contra la cama y me revoleó con unas zapatillas. Me sentía presa no podía contestar un llamado, nada. Es violento cuando está borrado, cuando toma es otra persona se pone muy obsesivo. El me revisaba el teléfono todo el tiempo. Había dejado un año y medio y cuando decayó empezó la violencia".

Y añadió: "Me costó despegarme del todo de él. La primera vez que me separé, que fue cuando me pegó, me arrastró, me dejó la cara marcada ahí yo dije 'no, ¿qué estoy haciendo mal?'. De todo esto hay denuncias. Hay pruebas, hay todo .Era difícil porque él todo el tiempo me explicaba que era normal que pasaran esas cosas porque yo lo provocaba. No podía hablar ni con mi papá. Vivía con miedo, encerrada en mi casa. A mi familia solo la podía ver en casa y cuando él estaba presente".

"Fue un infierno. Hasta hoy sigo con terapia. El trabajando es carismático pero yo viví con él y yo sé cómo es y lo que pasé con él. Hasta anoche recibí amenazas para que no viniera al programa. Siempre me decía: 'Si contás todo esto te mato'", confesó luego.

"Hace dos meses que no me pasa la mantención. Siempre me dijo que si yo hablaba el no me pasaba nada y está cumpliendo con todo eso. A la nena que tuvo con Karina no le pasó nunca un peso".

Más tarde, mencionó supuestas adicciones del Polaco, cuando le preguntaron qué le faltaría al cantante: "Curarse (le faltaría). Él tiene una recaída en las adicciones. La primera vez que me pegó le encontré dos bolsitas de cocaína en los bolsillos".

Finalmente, dijo que la engaño con Gianinna Maradona: "Él me había dicho que se iba a hacer un show, pero volvió a casa borracho. Era el cumple de Almi. Le agarré el celular y encontré un mensaje de ella en el que le decía: 'Qué hermosa noche pasé, gracias'".

