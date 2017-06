Valeria Aquino asistió a la marcha de #NiUnaMenos y ratificó que El Polaco miente

En un día muy sentido para las víctimas de Violencia de Género y donde se desarrolló la tercera y multitudinaria "Marcha Nacional por la consigna #NiUnamMenos" se vio en la misma a la joven platense Valeria Aquino (29), ex mujer del Polaco (30) y madre de Alma (4), la pequeña hija de ambos.

Aquino no solo está dejando en claro que irá hasta las últimas consecuencias sino que, aun siendo víctima de un Bozal Legal que no le permite expresarse públicamente, informó a través de su manager Jorge Zonzini que el Polaco mintió cuando en su primera gala del Bailando dijo estar feliz por haber sido sobreseído definitivamente de la causa caratulada "Aquino Valeria Rosana contra Cwirkaluk Ezequiel Iván, alias polaco, S/Protección contra la Violencia de Familia"(Ley 12.596).

Documento





Zonzini, por su parte, acercó a los medios los documentos en los que no solo consta que ya ha sido aceptada como "Particular Damnificada" (Querellante) sino también la resolución en la que consta que el Juez de Garantías de La Plata Dr. Guillermo Atencio, que ya hace unos días extendió la Orden de Exclusión y Alejamiento (PERIMETRAL) contra el Polaco, aclara que resuelve el "Sobreseimiento Parcial"(no definitivo) solo por las lesiones ocasionadas por el cantante a Aquino en 2102 ya que ellas prescribieron por fuera de término.

Cabe aclarar, sostuvo el manager de la denunciante, que la causa es muy grande, sigue su curso por Coacción y Amenazas además del juicio por Alimentos impagos desde el mes de febrero (violencia económica).