Valentina Blason: "Que la Justicia actúe y se haga algo con estas personas para que no queden impunes"

"Crónica TV" y Fabián Rubino de América TV fueron agredidos en la marcha en reclamo de la aparición con vida de Santiago Maldonado. Las imágenes recorrieron todos los canales. La periodista Valentina Blason de "Crónica TV" fue agredida.





Ayer se conoció que la Justicia identificó a las personas que agredieron a periodistas. Los involucrados serían Alexis Marcelo Lorenzo, quien en las imágenes aparece con lentes negros y campera azul, Cristian Vázquez, quien actuó a cara descubierta aunque con capucha y David Néstor Jabif de Sousa.





Este medio se contactó en exclusiva con Blason, damnificada, quien explicó sobre esta noticia: "Ayer me enteré que identificaron a dos de los agresores. También tengo entendido que el que tenía buzo azul y gafas negras y me pegó con la remera, supuestamente dijo que no tenía nada que ver. Desde mi postura lo único que puedo decirte es que la Justicia actúe y se haga algo con estas personas para que no queden impunes y no provoquen más daños", comentó la colega.



"En las dos marchas que se hicieron por Santiago Maldonado se provocaron incidentes y ahora que al menos dos personas identificadas que la Justicia pueda tomar partido en esto y haga algo para que no vuelva a suceder así yo y los demás compañeros podamos trabajar tranquilos".





"A mí no me informaron nada de la Fiscalía, yo me enteré por Crónica, el medio donde trabajo. Yo hice la declaración al igual que Fabián Rubino, está constatado. Declaramos y firmamos esas declaraciones. Ahora queda que la Justicia haga algo con estas personas para que no vuelvan a cometer incidentes en ningún tipo de marchas. Nada tenían que ver con Santiago Maldonado, fueron a provocar incidentes", cerró Valentina. cerró