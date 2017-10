Valentina Blason de "Crónica TV" fue agredida en la marcha en reclamo de la aparición con vida de Santiago Maldonado. Las imágenes recorrieron todos los canales. La periodistadefue agredida en la marcha en reclamo de la aparición con vida deLas imágenes recorrieron todos los canales.





Este medio se contactó con la colega quien explicó el mal momento que le tocó vivir en primera persona: "En principio estaba todo tranquilo, terminando la manifestación y retirándose todos. De repente se escucha una explosión, nos acercamos los medios ahí, y salieron alrededor de diez personas como hormigas encapuchadas y algunos con el rostro descubierto. Empezaron a generar incidentes, a gritar y a sembrar miedo a través de la violencia".



"Mi trabajo como cronista era entrevistar a uno de esos chicos que no tenía la cara cubierta para preguntarle qué estaba pasando y por qué estaban enojados. Cuando le pongo el micrófono a este chico, aparece otro del otro costado con una capucha, anteojos negros, buzo azul y me pega con una remera mojada. Logra rasparme el cachete derecho y me ardió la cara. Ahí me retiro y no puedo seguir hablando porque casi me metió la remera en el ojo".





valentina blason.jpg



"A los fotógrafos los agredieron. A Fabián Rubino le pegaron al lado mío. Ya se había descontrolado. Tenían palos, el objetivo de esta gente seguro era generar violencia y pegarle a quien se cruzara en el camino. Había criaturas, la sacamos barata, podría haber sido peor. No había un policía que responda por los que estábamos siendo agredidos. Fui a decirle a un policía que nos habían agredido y no hicieron nada al respecto, está todo grabado", argumentó Valentina. argumentó





Y cerró sobre lo vivido con mucha furia: "Fue lamentable. Lo que tenía que ser noticia no fue. La sensación que me deja es de total impunidad por parte de estos tipos, es la manera que me sale. Me genera hasta bronca, desde mi postura quería matarlos, no me pude defender en ningún momento. Estaba trabajando, seguí el protocolo y estos tipos agrediendo con total impunidad a todos".





