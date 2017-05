Ursula Vargues le respondió a Sol Pérez: "La verdad duele, pero no ofende"

Sol Pérez dialogó con este medio sobre las declaraciones de Fabián Doman en su ciclo "Nosotros a la mañana", aunque en un momento de la nota apuntó contra Ursula Vargues por una frase vertida por la modelo en la transmisión del Trece. dialogó con este medio sobre las declaraciones deen su ciclo ", aunque en un momento de la nota apuntó contrapor una frase vertida por la modelo en la transmisión del





Vargues había afirmado que Pérez es "más barata que taxi despintado" y la chica del tiempo le respondió (ver nota).





Este medio buscó la palabra de la panelista de "Nosotros..." y afirmó: "Todo bien, que esté tranquila. Es con humor, no puede ser todo 'ni una menos' ni tan grave. Igual es un taxi re pintado, con muchos kilómetros".





"Si lo tomó personal, lo siento. No me importa mucho lo que diga Sol Pérez, con todo respeto. Hay cosas más importantes que están pasando. Si se lo tomó así, habla más de ella que de mí, yo me hubiese reído con un comentario así. Dicen que la verdad duele, pero no ofende", agregó Vargues. agregó Vargues.





Para completar, dejó la ironía de lado y afirmó: "No quise ofenderla, ni siquiera la conocía, no es despectivo. Como mucho no sabrá quién soy yo. Si la ofendí, le pido disculpas. Pensé que tenía más humor. Se lo tomó muy a pecho, cada uno sabe con qué carga...".