Uriel Lozano: "Nunca me creí el sucesor de Leo Mattioli: venimos de la misma escuela que es el Grupo Trinidad"

"Mirá, gracias a Dios nos está yendo muy bien, no me puedo quejar. Gracias a Dios vivo de lo que me gusta. Pese a todo lo que está pasando en el país estamos trabajando muy bien. Ya hace 18 años que estoy y siempre trabaje muy parejo. Hoy haciendo muchos teatros y estaré el 20 de octubre en el teatro Premier en calle Corrientes", comentó el intérprete romántico sobre su actualidad musical.





Y reconoció sobre su experiencia en teatros importantes: "Vos sabes que le escapo a los teatros. Son muchas cosas para que salga bien, a veces me siento como medio acobardado. Te digo la verdad: no tengo buenas experiencias. Está mal que te lo diga pero no me gustó nunca vender humo. A veces te va bien, a veces te va mal... Se que es un desafío y lo tomo así. Vamos a volver a calle Corrientes y ojalá sea con otra experiencia mejor, que sea algo importante para la gente y para mí también. Vamos a hacer otros tipos de programas de televisión. Es algo muy lindo para mí volver a la calle Corrientes, es algo increíble. Muy pocos grupos de Santa Fe lo hicieron, sin desmerecer a nadie".





Sobre su vínculo con Leo Mattioli en vida, Lozano comentó: "Leo (Mattioli) fue una de las personas que me dio una mano gigante cuando me hice solista. Tuve muchos palos en la rueda, pasé cosas feas, y él levantó el teléfono y empecé a hacer televisión. Luego por cuestiones del entorno de él y mío nos distanciamos. Fue una pena porque era un teléfono descompuesto, como si fuera una pareja que se separa, fue una lástima. Cuando te separas de alguien empiezan a llegar los comentarios. Pasaron muchos años hasta que un día lo llamé a la casa y le dije que necesitaba hablar con él. Fui a la casa y estuvimos charlando un montón".





leo mattioli 2.jpg



"Charlamos, hicimos una canción juntos y me invitó al cumpleaños. Estaba la mujer de Leo y Nico, su hijo. Íbamos a grabar una canción a dúo. Se dicen tantas cosas de mí... Yo sé que son las reglas de juego y soporto esto que dicen que lo imito o que tengo la voz parecida desde que entré al Grupo Trinidad. Venimos de la misma escuela que es el Grupo Trinidad. Leo cuando grabamos el tema, lo grabó y no le gustó porque andaba muy mal de salud. Quedo ahí esa grabación. Si uno hubiese sido malo o mala leche y quiero treparme, hubiese sacado esa grabación. Como uno tiene códigos y demás nunca hablé del tema y no lo saqué. Leo es el exponente de esta cumbia y plantó bandera en muchas provincias del país", agregó sobre esa charla con el León.





Y dejó en claro que no se considera su "heredero" musical en el estilo romántico: "Para heredero y sucesor está el hijo, nunca me creí el sucesor. A Leo se lo extraña mucho y no fue mi amigo, no tuve la oportunidad de conocerlo tanto. No te vendo humo. La gente tiene otro concepto mío, no me conoce y repite lo que se escucha y eso es lo que me da bronca: ¿qué culpa tengo yo de tener el timbre de voz parecido al de él? No quiero pecar de vanidoso. Ojalá algún día la gente pueda reconocer y saber que no hay rivalidad ni nada, simplemente pasó eso, nos distanciamos, como pasó con muchos cantantes y demás. Es muy largo de explicar. Esto es como cuando te vas a vivir a un pueblo y te dicen: mirá que es terrible Marisa, tu novia. La gente va y lo repite".





"Estoy grabando un disco nuevo. Se vienen canciones más movidas y más románticas que nunca. Canto un tema a dúo con Ulises Bueno y él va a grabar dos temas míos que le di. Gracias a dios viene todo muy bien y espero poder hacer del año que viene el que quiero y el que tanto esperé". Y sobre lo que viene en carrera adelantó: