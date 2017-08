Un gesto solidario para imitar de Alejandra Maglietti

La reconocida abogada, modelo y periodista, Alejandra Maglietti, que integra el panel de "Bendita", en Canal 9, acompañó a CILSA, ONG por la Inclusión, en la entrega mensual de sillas de ruedas y elementos ortopédicos a 50 niños, jóvenes y adultos con discapacidad que no poseen los recursos necesarios para adquirirlos. "Me sorprende el amor y la dedicación que CILSA impregna para un fin tan loable. La fuerza que sus integrantes ponen día a día, realmente me emociona y que les puedo decir. Muchas gracias por ser parte de este día tan importante para todos", afirmó la oriunda de Formosa, con lágrimas en los ojos.

Acontececió en el Sheraton Buenos Aires Hotel, que cedió una vez más el salón San Telmo. Del importante acto, participaron voluntarios de Wheelchair Foundation, quienes viajaron desde los Estados Unidos.

Al respecto, Kathryne Gailey, Directora de Extensión Comunitaria de la citada organización, una de las principales donantes de sillas de ruedas de CILSA, dijo: "Nuestro programa tiene tres objetivos. El primero tiene que ver con que nuestros chicos y nuestras escuelas en Estados Unidos entiendan y aprendan que es tener una discapacidad y cómo es en otros países. El segundo objetivo es enseñarles a los chicos qué significa tener una discapacidad y que ellos, junto a sus profesores pasen una semana movilizándose en sillas de ruedas. Y el tercer objetivo es recolectar fondos para poder comprar sillas de ruedas que, por ejemplo, hoy donamos en la Argentina".

Por su parte, Silvia Carranza, presidenta de CILSA, manifestó: "Sabemos que la silla de ruedas no es un ideal en la vida, pero para nosotros que somos personas con discapacidad es una de las mejores cosas que nos pueden pasar. Porque nos permite vivir con más dignidad y, sobre todo, con más libertad. Poder ser, nosotros. Y eso lo logramos gracias a todos nuestros amigos en solidaridad. La silla de ruedas no es para sentarse a mirar por la ventana, sino para ser parte de la vida".

A su turno, Mariano Formariz, gerente del Sheraton Buenos Aires Hotel, señaló: "En nombre de todo mi equipo, muchas gracias por dejarnos ser parte de esta excelente iniciativa". También, se contó con la gentil colaboración de voluntarios de la Embajada de Estados Unidos y Payamédicos.

De esta manera, la hincha de River Plate, que está en pareja con Jonás Gutiérrez, el actual futbolista de Defensa y Justicia, se convirtió en una nueva "Amiga en Solidaridad de CILSA" y recibió un diploma de manos de Iván Centurión, un niño beneficiario y fan de la popular rubia.

CILSA a través de su Programa Nacional de Entrega de Elementos Ortopédicos realiza este tipo de acciones todos los meses en sus oficinas regionales del país, entregando más de 150 elementos ortopédicos por mes a personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad social.

Desde 1995 hasta la fecha, CILSA entregó más de 41.000 elementos ortopédicos como sillas de ruedas, muletas, trípodes, andadores y bastones canadienses. Lo hace en forma gratuita como resultado del aporte solidario de los socios colaboradores, quienes son los pilares indiscutidos de esta obra y grandes donantes para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Para obtener más información o colaborar con la institución sin fines de lucro, llamar al 0810.777.9999 o consultar www.cilsa.org

