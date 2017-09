Ulises Jaitt: "Natacha tenía miedo de que este tipo le pegara"

En la jornada del viernes, la conferencia de prensa de Natacha Jaitt terminó de la peor forma. Durante la misma, ella y su hermano Ulises porque, según ellos, el periodista de espectáculos de Canal 9 Pablo Costas se río previo a formularles una pregunta. Acto seguido, decidieron prohibirle preguntar y le quitaron el micrófono. Pero no terminó ahí.

El periodista fue a buscar a Natacha y Ulises a la salida de la conferencia en una esquina. Ellos no solo se negaron a responderle preguntas, sino que le pidieron que se retire argumentando que él les había faltado al respeto.

Ante la insistencia del periodista, Natacha le dijo "tomatela" y le dio un fuerte cachetazo.

¿Por qué la mediática reaccionó así? Resulta que en su cuenta de Twitter, Pablo había respondido con risas a un seguidor tras dar la noticia de que a Jaitt la habían echado de Radio Mega. Este mensaje fue mal interpretado por la morocha y su hermano.

"Este es el tuit que supuestamente le molestó a Natacha. Quiero aclarar que me río porque alguien la compara con Magdalena Ruiz Guiñazú. Y soy yo el que aclara que no me gusta que nadie se quede sin trabajo en el mismo mensaje", le aclaró Costas a PrimiciasYa.com.

Pablo





Por su parte, el hermano de Natacha, Ulises Jaitt, señaló: "Este tipo se burló e ironizó con lo que pasó a ella. Él vino a provocar, busco de sacar de lugar a Natacha. Sumado a lo que puso en Twitter, él estuvo durante toda la conferencia riéndose. Es un tema híper delicado y él parecía que estaba en el Samba, divirtiéndose".

"En Twitter también puso que en breve mi hermana le echará la culpa a Latorre, eso es cargar a Natacha. Y cuando ella no quiere darle la respuesta durante la conferencia, bajamos a la vereda y el tipo aparece con la intención de seguir preguntando, y ahí se armó todo el lío. Ya arriba le dijimos que no queríamos hablar con él por lo que había hecho. Es más, Natacha tenía miedo de que él le pegara, por eso le dijo que se vaya. Él se seguía acercado y ahí se descontroló todo", destacó Ulises.

