Ulises Bueno en el Gran Rex: "Â¡La hija de su madre se llevÃ³ todo..."

Antes de brindar un show, el cantante cuartetero no eludió las preguntas sobre las sospechas que recaen sobre Melisa Ferrari, su mujer, quien solicitó ser querellante en la causa por considerarse víctima del hecho.





"Muy poca gente ha ingresado a mi casa. No había muchos que supieran dónde estaba el dinero", señaló Ulises en un primer momento, sin mencionar a su ex. Sin embargo, segundos después fue sumamente específico. "Mi señora y yo éramos los únicas dos personas que sabíamos dónde estaba el dinero", aseguró en relación a los 3,2 millones de pesos que le robaron, además de joyas.





Entre otras cuestiones, el hermano del Potro Rodrigo también señaló que decidió alejarse de su esposa porque "antes de tener problemas, prefiero tomar distancia. El trabajo es lo que me da felicidad y no quiero comprometer mi carrera con las cosas que pueden suceder en casa".





Embed