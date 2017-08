Tyago Griffo besó a Rocío Robles y se pudrió todo con Mica Viciconte

Anoche, en el Bailando, Mica Viciconte se mostró enfurecida luego de que Tyago Griffo y Rocío Robles se besaran sobre la pista del Bailando.

Presionado por Tinelli, el muchacho besó a la bailarina tras confirmar el romance y luego de un tímido acercamiento, el hijo de Gladys la Bomba Tucumana se chapó en vivo a la Robles.

Luego de ese momento, Viciconte, quien llegó al Bailando para bailar la salsa de tres con Griffo, disparó durísimo contra la morocha.

"No quiero opinar mucho del tema. No creo en esta relación. Ella busca de alguna manera llegar al medio. No sé si no la quiero, no me gusta la gente que llega a la tele a cualquier precio", sentenció.

No te pierdas el video de esta nota!

