Turco Naim: "No soy un actor de libreto, me muevo mucho en la improvisación"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





"Cocinando con vos" debutará por la pantalla de AméricaTV el próximo 1 de mayo con la conducción de Maru Botana y el Turco Naim





PrimiciasYa.com habló en exclusiva con Maru y ahora hizo lo propio con el Turco, quien manifestó sus sensaciones previas al debut.





"La verdad estoy con un poquito de ansiedad y adrenalina de semejante historia. Co-conducir todas las mañanas al lado de Maru que es una genia, es una responsabildad grande. En Argenitna no había hecho nunca co-conducción, afuera lo hice hace cinco años. Es como un desafío nuevo, como si fuera la primera vez que uno está en televisión", comentó Sibara.





"Es un horario que Pamela (David) lo puso muy arriba, que siempre es importante. Estuve en este horario de la mañana en La Pelu y es un horario que el canal le da mucha bola siempre: el que gana la mañana gana el día dicen siempre... ", añadió.





"Yo me veo bien, motivado, y voy a ponerle toda la onda y energía que pueda. Después la química y todo lo demás entre nosotros está y con la gente se tiene que dar y que la gente te acepte. Hay que esperar con fe y con mucha concentración. Los ensayos a la gente del canal le encantó por eso tenemos mucha fe. Imaginate que ni siquiera fueron ensayos en escenografía, que eso siempre suma. Hubo llamados ficticios, todo como si fuera el vivo. Estamos en un buen camino y los dos conocemos y sentimos cómodos. Me apoyo mucho solidez de Maru".





Y cerró sobre su facete de conducir un programa: "También tengo muchos años en televisión acompañando gente e improvisando que es lo mío, el no saber quá va a venir y ahí me salen las mejores cosas. En ese sentido no es tan grande la diferencia, no soy un actor de libreto, estuve mucho en el vivo y me muevo como pez en el agua en ese ámbito".