Nai Awada, hija del actor Alejandro Awada y sobrina de Juliana, la esposa del presidente Mauricio Macri, mantuvo un fuerte enfrentamiento con Federico D'Elía, colega de su padre, quien la cruzó por sus opiniones sobre el INCAA.





"El otro día vi a la sobrina de Macri que tiró un tuit muy fulero, y le dijeron en una nota '¿sabías que no pueden intervenir el INCAA, sin que pase por el Congreso?', y ella contestó, 'ah no sabía'. "Yo me muero de vergüenza con actitudes como esa", contó el actor.





Sin quedarse atrás, la sobrina del matrimonio presidencial, confirmada para el Bailando 2017, aseguró que D'Elía es "uno más" de los que intenta colgarse de su apellido.





"No hay guerra. Este señor, que podría ser mi padre y conoce a mi padre, salió a hablar mal de mí. Uno más. Ojalá le sirva", escribió Naiara en su cuenta de Twitter.





Lo cierto es que ahora, la joven actriz se arrepintió y tras sus picantes dichos fue a ver la obra "Sugar", que tiene cómo protagonista a Griselda Siciliani, Nicolás Cabre y a Federico D'Elía.





Y una vez que finalizó la función, Naiara utilizó las redes sociales para elogiar la labor de D'Elía sobre el escenario: "La rompés en Sugar y tenés la humildad de los grandes. Todo mi respeto y el de mi papá y perdón por mis dichos. Sos único". La respuesta del actor no se hizo esperar y escribió: "Gracias, besos!".