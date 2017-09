Torry Palenzuela fue víctima de un secuestro virtual y el humorista relató lo que pasó entre lágrimas en "Infama", América TV. La madre defue víctima de un secuestro virtual y el humorista relató lo que pasó entre lágrimas en





Este medio se contactó luego con Palenzuela quien contó por qué se conmovió tanto al aire al contar lo que le sucedió a su madre.







"Intenté no llorar pero no pude evitarlo, ser cómico no es sinónimo de hombre duro. Y que hoy no esté mi papá hace que esté más sensible. De hecho ahora mientras te cuento esto se me caen algunas lágrimas".





"Si le hubiera pasado algo a mi mamá no dejaría un sólo día sin buscar a esos delincuentes. Falleció mi papá hace poco y ver cómo estaba tirada mi mamá cuando llegué a su casa por lo que había vivido fue fuerte", comentó.





"Difundir esto ojalá sirva para disminuir el delito desde los medios ya que desde instituciones gubernamentales se hace poco. Hacen decenas de llamadas por día estos tipos, no creo que tengan cientos de celulares", dijo sobre lo que le pasó a su madre.





"Visito a mi mamá dos veces mínimo por semana, hubiera sido un crimen si veo a los delincuentes en ese momento en la puerta de la casa de mi mamá, con ella en crisis como estaba", señaló Torry.