Tití Fernández: "Mi idea es laburar hasta el día que me muera"

PrimiciasYa.com dialogó en exclusiva con Tití quien aclaró que se despidió de Benedetto en cuanto a cubrir un superclásico con él pero que seguirá en el campo de juego si se lo permiten.





"Fue una despedida de Marcelo. Era mi último River-Boca con él después de mucho tiempo. A raíz de la venta de los derechos del fútbol estoy desvinculado de Fox y Torneos y no me van a contratar nuevamente. Existe la chance de que Turner me contrate pero estamos en etapa de negociación, aún no lo sé. Me pareció que era oportuno recordar que durante muchos años trabajé con Marcelo y era el final de un ciclo", aclaró el periodista.





"A lo mejor seguramente no vamos a hacer nunca más es un River-Boca juntos desde el campo de juego. Mi idea es laburar hasta el día que me muera. Tengo otras actividades como una heladería, un local de empanadas, mi trabajo en Canal 9... Pero no me quiero quedar quieto con esto después de 42 años. Si un domingo me tengo que quedar en mi casa me agarra un embole que no sé qué hacer, estoy acostumbrado a estar en la cancha los domingos. Lo de ayer fue una despedida simbólica de Benedetto de los River y Boca", concluyó Tití.