Â¡Tini Stoessel y David Bisbal cantaron juntos!

Tini Stoessel y David Bisbal unieron sus increíbles voces para realizar la cortina musical de la película Tadeo Jones 2: el secreto del rey Midas.

La morocha que se encuentra de gira por Europa con Got me started tour, no vaciló a la hora de aceptar la propuesta del famoso cantante español.

Luego, Bisbal compartió un el making of del videoclip que protagonizó junto a Tini y ambos quedaron con una excelente relación. ¿Volverán a juntarse en un futuro? Y lo veremos.

Mirá!

