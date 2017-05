Thomas Fort sigue el legado de su tío: "Mi primer maestro fue el bajista de 'Invisible'

PrimiciasYa pudo dialogar con Thomas Fort, el sobrino del recordado Ricardo. El joven es cantante y sigue el legado de su tío, aunque con un perfil muy distinto. pudo dialogar con, el sobrino del recordado. El joven es cantante y sigue el legado de su tío, aunque con un perfil muy distinto.





"Estoy por sacar un proyecto de jazz, un disco de covers, tipo música electrónica. Este mes va a salir. El fin de semana pasada hicimos una presentación en un club de rugby de La Plata. Tuvimos temas nuestros que están en Youtube", comenzó relatando en charla con este medio.





"Todavía no encontré un sonido característico, lo estamos desarrollando con posibles productores. Hicimos producciones William Luque, el productor de David Bisbal. Son varios géneros que estamos abarcando". Amplió sobre sus características musicales:

¿Cómo empezó? "Mi viejo es músico, toca la trompeta y me enseñó de chico. El bajista de Invisible fue mi primer maestro. Lo último que me sedujo fue el canto".

Qué significa apellidarse Fort: "El peso del apellido lo llevo bien, sin problemas, iba a ser difícil que no me conecten con Ricardo. Era una ventaja y desventaja. Ahora depende de mí que me despegue de ser el sucesor de él".





Para cerrar, afirmó: "El proyecto inmediato es terminar un disco propio y salir con un ritmo innovador".





Video: UNO