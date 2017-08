Te contamos la intimidad del acuerdo entre la mamá de Jorge Ibáñez y Florencia de la V

"Mi hijo estaba decepcionado con ella. A mí nunca me dijo el tema del dinero que le prestó pero lo escuché y lo vi por escrito. Había papeles, mi marido estaba al tanto y sufrió mucho por eso. A mí me cuidaba tanto que jamás me lo mencionó", contó. Y luego agregó con vehemencia: "De verdad, no sabía si debía o no plata. Lo que puedo decir es que mi hijo era muy generoso, no decía que no a nada. Y mi hijo, en el último tiempo estaba muy decepcionado con ella no sé si por esto o por algo más".





Florencia en aquel momento le respondió: "Voy a ir a juicio contra Mabel Ibañez. Si ella asevera que yo le debo plata al hijo y tiene un papel, entonces que lo presente y lo demuestre, y sino que pida disculpas públicas. Yo quiero que se sepa la verdad". Finalmente, Mabel pidió disculpas en el ciclo de Jorge Rial. Según se informó en las últimas horas, también tenía que pagarle $80 mil a la actriz y conductora, pero esto no ocurrirá.





PrimiciasYa pudo chequear esta información con Fernando Burlando, que declaró: "A Flor no le pagaron ni un centavo, ella se conformó con lo que se dijo mediáticamente. Alcanzaron las disculpas y la aclaración. Ella no quería plata sino la reivindicación moral y ética".





Por otro lado, este medio pudo averiguar con fuentes cercanas a Mabel que ella no habló con ningún medio ni lo hará porque "es un tema de confidencialidad".





Según contaron a este portal, eso fue lo firmado y si Mabel ve que hablan del tema, iniciará las acciones legales que correspondan para impedir que se digan cosas que no son.