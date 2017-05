Te contamos la fecha del debut de Maru Botana en América

Finalmente, Maru Botana se sumará a las mañanas de América TV con un programa de cocina, junto al Turco Naim.

De esta forma, a partir del lunes 8 de mayo reemplazará a "Desayuno americano", que llegará a su fin el viernes 5 después de siete años al aire.

El ciclo llevará el nombre de "Cocinando con vos" e irá de lunes a viernes. La cocinera y conductora hablaba en exclusiva con PrimiciasYa.com hace unos días y contaba detalles de su represo: "Estaré con un par de cocineros y está bueno. Estoy muy contenta por volver a la televisión. Será un programa puramente de cocina con cosas de la vida diaria y la idea es esa, alegrar la mañana con un equipo re lindo y que la gente lo disfrute. Lo que más quiero es disfrutar la mañana como lo hice siempre con la gente que me sigue. Y trabajar con el Turco Naím es divertido, los dos estamos para eso, para divertirnos", señaló Maru.

"Hacer el programa a la mañana me permite después hacer todas las demás tareas que tengo y que son muchísimas, además de poder estar con mi familia que es lo principal", destacó.

Al ser consultada sobre si le preocupa el rating a raíz de la fuerte competencia que hay a la mañana, indicó: "Yo soy cero competitiva, la verdad que lo hago para pasarla bien y divertirme. No me interesa competir y respeto a todos los que están a la mañana, y de eso que se ocupe el canal. Me parece que está bueno que haya varias propuestas y que la gente tenga la opción de elegir".