Tamara Pettinato y el mensaje de Felipe contra su padre: "Él abrió la puerta de todo esto"

Días atrás, Felipe Pettinato sorprendió con un duro mensaje que escribió en su cuenta de Twitter y luego borró y que estaba dirigido a quienes sienten admiración por su padre, Roberto Pettinato. "Antes de decirme 'Tu viejo es un genio', sepan que en el peor momento de mi vida me abandonó, y todo mi tratamiento lo pagó @tapettinato", disparó.

Luego de aquélla "denuncia", Felipe le pidió disculpas a su padre y, anteriormente, Tamara, hermana del joven, reconoció que, efectivamente, ella se había hecho cargo de parte del tratamiento del muchacho.

Pero este martes, cuando aquellas primeras declaraciones de Felipe ya habían quedado en el recuerdo, el imitador de Michael Jackson volvió a la carga contra el ex Sumo.

"Buen día. 'Le pedí disculpas' públicamente a mi padre porque 'hay que sostener el circo' pero les prometo que algún día se van a enterar...'", escribió en Twitter.

En este marco, Tamara Pettinato, volvió a poner la cara por su padre y hermano.

"Lo que pasa es que nosotros somos un poco drásticos a la hora de pelearnos, no digo que este bien, pero en la familia nos decimos muchas barbaridades", dijo Tamara en diálogo con Infama.

"Jamás voy a contar las peleas familiares porque es algo íntimo y privado", contestó la hermana de Felipe. Y expresó: "Esto me cansa, entiendo que Felipe abrió la puerta de todo esto".

"Ya le dije a Felipe que deje de hacer esto porque terminamos hablando de los problemas en la tele y es lo que menos quiero", agregó.

Luego, la rubia afirmó que habló con Petti sobre el tema y le pidió que "no reaccione". "Son cosas que pasan y no me parece que sea tan grave", concluyó.

