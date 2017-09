Tamara Gala contó en Twitter el lunes que debió ser intervenida de urgencia por un problema en el implante de una de sus lolas. contó en Twitter el lunes que debió ser intervenida de urgencia por un problema en el implante de una de sus lolas.





Embed Y sobreviví!!! Gracias al doctor Pablo Gecchelin un genio! Mi implante estaba roto y antes q migre silicona,me opero de urgencia,el me salvo pic.twitter.com/mLe0ayaOeq — Tamara Gala (@tamuchy) 25 de septiembre de 2017



PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la morocha quien comentó qué fue lo que le pasó: "Estuve con mucho dolor. Decidí ir al ginecólogo, me hizo estudios y fui a mi cirujano plástico Pablo Gecchelin. Mientras me palpó sintió que había un implante rotado. Me hice resonancia por si se había roto y migrado por el cuerpo la silicona pero nada".





"De todas formas mi doctor no se quedó quieto y me dijo: `quiero sacarte los implantes, más allá de tu dolor no lo veo bien´. Había un pecho más inflamado. Así que me operó de urgencia y efectivamente tenía un implante roto", agregó.



"Por suerte no pasó a mayores y todo fue a tiempo. Yo estoy ahora con mucho dolor pero sana y recuperándome".





"La verdad que estuve muy asustada. Yo me puse implantes a los 19 y tengo 28. También con el embarazo y dar el pecho afectó al implante ya que los de antes no son como los de ahora. Eso también hizo que mi doctor quiera cambiarlos con urgencia", cerró Tamara.