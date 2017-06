Tamara Gala indignada con Germán Paoloski: "Si no pide me perdón públicamente voy a hablar con mi abogado"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Primero fue en Twiiter cuando Tamara Gala se refirió a un comentario en "NET" de Germán Paoloski que le molestó mucho. Fue por un comentario que hizo el conductor sobre el nuevo tatuaje religioso de Tamara en su pierna.





Embed Gracias Rabia tattoo!!!! Estoy feliz !!! pic.twitter.com/N4P0eHNsUa — Tamara Gala (@tamuchy) 31 de mayo de 2017



Embed Tipos como vos me dan asco!! Degradando a la mujer y faltándole el respeto!!holaaaa venis de una!! @germanpaoloski — Tamara Gala (@tamuchy) 3 de junio de 2017 Embed Un asco el mensaje q da este señor x un medio público!!! Vergüenza!!!! @germanpaoloski — Tamara Gala (@tamuchy) 3 de junio de 2017



Lo cierto es que PrimiciasYa.com se comunicó con la morocha quien le respondió al conductor y aclaró que si no le pide perdón públicamente hablará con su abogado para llevarlo a la Justicia.



"Voy a tener que hablar con mi abogado para que le llegue una carta y se retracte de lo que dijo. Yo tengo una familia, tengo un bebé y un marido. La verdad que no me gusta que me bardeen así, que me digan pu.. en un programa en vivo".





"Me parece totalmente desubicado, es un tipo grande, que tiene una familia. No puede dar ese mensaje, sea el programa que sea. No está bueno que hable así de una mujer siendo que él viene de una mujer", añadió Tamara.





"Que yo sea pu.. o no es problema mío, así de una. Me veré obligada a tomar cartas en el asunto si él no pide perdón públicamente", cerró muy enojada.