Tamara Bella: "A Doman lo admiro mucho, me gusta su..."

Tras divorciarse de Evelyn Von Brocke, Fabián Doman se convirtió en uno de los hombres más codiciados del medio y ahora sería el protagonista de una nueva icardeada.

Según se supo, el conductor salió a cenar con Tamara Bella, ex pareja del panelista de su programa, "Nosotros a la mañana", Juan Cruz Sanz.

Si bien Doman intentó esquivar los flashes, entendiendo que esto podría generarle problemas con su compañero de trabajo, ambos se retiraron del lugar en el mismo auto y los paparazzis no lo perdonaron.

Cabe destacar que Bella y Sanz se separaron en julio, luego de un mes de relación y de haber anunciado su casamiento para diciembre. Según le dijo la modelo a PrimiciasYa.com, su distanciamiento se dio porque él "tenía historias abiertas con otras mujeres".

Embed "Y construyó castillos con las piedras que le arrojaron para verla caer" Una publicación compartida de Tamara Bella (@tamibellatb) el 24 de Ago de 2017 a la(s) 5:32 PDT





Lo cierto que Doman no contestó a la consulta de este portal en razón de encontrarse en su casa con gripe y líneas de fiebre, pero la producción del programa que se emite por El Trece confirmó que, según lo que él les comentó, no está saliendo ni nada parecido con Bella.

Pero también hablamos con Bella, quien expresó: "Con Fabián somos amigos. Lo admiro mucho. Me gusta su manera de ver la vida. Repito, es una persona a la que admiro mucho. Es un buen hombre".

Y con respecto a su ex pareja, Juan Cruz Sanz, indicó: "Decir que no existo para él cuando él mismo dio declaraciones que me amaba, me propuso matrimonio e incluso se tatuó la fecha de cuando nos pusimos de novios... Esto habla muy mal de él. Lo deja mal a él, no a mí. Es evidente que está dolido y despechado. Estoy muy enojada con esta persona por todo lo que me hizo".

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino