Susana Giménez: "Yo nunca estoy sola... salgo y tengo mis cositas"

En el marco de los 30 años en televisión, Susana Giménez fue entrevistada por revista Gente y durante la charla, la picardía de la diva fue protagonista excluyente, en medio de confesiones íntimas que no tienen desperdicio.

"¿Seguís enamorada de tu soledad?", preguntó el periodista. "Pero yo nunca estoy tan sola...", tiró Susana. Y luego agregó: "Salgo, tengo mis cositas. Lo que detesto es la convivencia. ¿Cuándo entenderá la gente que eso destruye por completo a las parejas? Me gustan los hombres más que nada en el mundo, pero no tanto como para volver a vivir con uno. El baño, el televisor y el tiempo ya son sólo míos, para siempre".

Luego, la platinada respondió si alguna vez tuvo una historia con dos hombres en el mismo tiempo: "A veces sí (se ríe). Tuve por ahí algún affaire con alguien estando en pareja. Pero eso es más común de lo que creemos. Es que yo he sido muy traviesa en el amor... Igual, a esta altura de mi vida conozco tanto a los tipos que ya no me enamoro ni loca", sentenció.

Sobre Fcundo Moyano, la Giménez aseguró que "En él descubrí a un hombre cultísimo, con una dialéctica brutal. Es muy interesante hablar con él. Todo lo demás que puedan imaginar, no existe. ¡Basta!".