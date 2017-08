Sueño cumplido para Mica Viciconte: llega a "Bailando 2017"

Mica Vicciconte 3.jpg



Hace una semana, el propio Marcelo Tinelli puso en esos términos de "River-Boca" o "Boca-River" a las dos jóvenes. Cuando Ángel de Brito le puso un 10 a la pareja de Vigna y Pedro Alfonso, el animador dijo: "¡Para vos, Viciconte!".

Al otro día, este portal pudo dialogar con Mica, quien sostuvo con claridad: "Lo tomé con humor, no lo tomé mal. Incluso a mí me sirve la difusión, pero la verdad es que yo no estoy en el certamen y nunca competí con Flor ahí. Entonces me pareció raro verme en esa situación. Di mi punto de vista de lo que a mí me parecía el año pasado, yo creo que a ella la llamaron por el peso que tiene en las redes sociales y que así pueda ayudar a Pedro. Ella no entro por ser bailarina, sabía bailar pero después mejoró muchísimo, hizo su carrera y ganaron la final".



Y agregó: "Yo no compito con ella ahora, sí competíamos cuando estábamos en Combate, pero lo de Tinelli lo tomo con humor. Yo no hablé mal ni mucho menos, lo de Tinelli me lo tomo con humor y mí me sirve como publicidad que él me nombre".

"Que le pongan un diez u otra nota me da lo mismo. Yo veo el programa porque me gusta y justo vi ese momento, y le contesté desde mi lugar. Di mi opinión", destacó Mica.

Ahora, Mica fue confirmada para formar parte de la salsa de a tres junto a la pareja compuesta por Tyago Griffo y Barby Silenzi.