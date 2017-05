¡Sorpresa! Se casó la hija de 18 años de Miguel Ángel Cherutti y se va a vivir a Barcelona

Este jueves 20 de abril de 2017 Miguel Ángel Cherutti y su mujer Fabiola Alonso vivieron uno de los días más importantes y felices de sus vidas.

Una de sus hijas, María Luján (18), se casó por civil esta mañana en San Isidro con Tomás (18), un apuesto muchacho a quien conoció hace un tiempo y que estudia Derecho.

PrimiciasYa.com dialogó con Miguel Angel, quien manifestó su emoción por el casamiento de su hija: "Estoy muy contento y fue una cosa muy armada sobre el momento, no es que sea anti prensa. Ellos no querían tener mucha prensa y decidimos hacerlo lo más secretamente posible pero se corre la bola enseguida ya que justo fue el mismo día que se casó Evelyn von Brocke".

Cherutti 1





"Estuvo todo muy lindo. Ellos se van a fin de mes a vivir a Barcelona y fue una decisión que la trasmitió cada una de ellos a nosotros, y sin lugar a duda nos sorprendió mucho. Ellos eligieron un proyecto de vida que uno como padres tiene que apoyarlos. Mi mujer tiene la doble ciudadanía y mi hija ya tiene el pasaporte de España, y Tomás está empezando a hacer los papeles. Decidieron casarse antes de emprender el viaje para entrar con menos problemas a España", señaló el humorista durante el almuerzo íntimo que se realizó con la familia en Dandy Grill de Belgrano.

Con respecto a cómo ve a la joven pareja, indicó: "Los veo muy enamorados y con muchas ganas de progresar. Son chicos que tienen una actitud que a mí me gusta. Mis hijos fueron criados de una manera como cualquier familia normal. Yo tengo a Antonella que tiene 26, Bianca 21, María Luján con 18 y Santino que tiene 13. Pero lo de María Luján me sorprendió mucho pero también entendimos el por qué y las ganas de irse a estudiar y trabajar juntos, y en eso no nos podemos negar".

Cabe destacar que Tomás trabajaba hasta hace poco en una constructora y hora quiere seguir estudiando Derecho en el exterior. Por su parte, María Luján quiere estudiar Marketing, tras haber terminado sus estudios secundarios en Buenos Aires.

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino

Cherutti 2