Soledad Silveyra luego del accidente: "Si zafo podré empezar mi vida de nuevo"

Soledad Silveyra (65) sufrió un golpe en el cuerpo que la dejó postrada durante tres semanas y media. Hace más dos meses,sufrió un golpe en el cuerpo que la dejó postrada durante tres semanas y media.





El hecho se conoció recién la semana pasada, luego de que un curioso le tomara una foto a la actriz caminando por la calle con un cuello ortopédico.





"Tengo hasta el 30 de setiembre de reposo y si zafo puedo empezar mi vida de nuevo...estos meses los aproveché para la lectura..el buen cine y tuve una oferta de Planeta para sacar mi biografía, pero creo que todavía es una asignatura pendiente", señaló Solita en diálogo con Jorge Lafauci por Radio 10.





"Me rompí la apófisis odontoide, que es un hueso que está en la segunda cervical. Fue peligroso, estuve 25 días internada, con reposo absoluto", contaba hace unos días. La ex jurado del Bailando estuvo grave, sigue en tratamiento pero más esperanzada.





"Por suerte ha menguado el dolor. Yo tenía el proyecto de hacer Sabor a miel" en teatro, pero no podrá ser en marzo o abril, pero me llamó Adrián Suar y seguramente haré una obra producida por él y por Nacho Laviaguerre en teatro el año que viene", indicó. indicó.





Por último, dijo: "Esto me dio mucha alegría porque necesitaba volver a mi actriz y a la emoción que la obra plantea. No es fácil estar un año sin trabajar sobre todo como está todo, me pasó esto del accidente y por suerte lo del "Bailando" sentí que era un ciclo cumplido, no sé ser una mediática, no sé pelear en público y no tengo el reality como para hacer el show".