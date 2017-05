Soledad Larghi: "El programa me da la posibilidad de volver a los informes sobre problemáticas muy tristes"

Soledad Larghi es una de las periodistas que formará parte del nuevo ciclo que presentará América a partir del lunes 15 a las 15.30. Es la imagen de Grupo América desde hace muchos años, incluso desde sus inicios en el periodismo. es una de las periodistas que formará parte del nuevo ciclo que presentaráa partir del lunes 15 a las 15.30. Es la imagen dedesde hace muchos años, incluso desde sus inicios en el periodismo.





Pero, sin duda alguna, su rol como conductora en "Buenos Días América" la fortaleció como conductora de noticias y la alejó un poco de la calle donde realizó sus principales investigaciones periodísticas.





A24 donde conduce junto a Fernando Carnota y este lunes formará parte del panel de "Pamela a la tarde", programa que contará con la conducción de Hoy es una de las caras dedonde conduce junto ay este lunes formará parte del panel de, programa que contará con la conducción de Pamela David





"Estoy súper contenta de haber sido convocada para acompañar a Pamela (David) en un programa periodístico que además es una puesta muy importante de parte del canal y sobre todo porque además de estar en un panel de periodistas que admiro y respeto tengo la posibilidad de hacer informes periodísticos que ya estuve grabando y adelantando", le contó Soledad a Primiciasya.com.





Consultada por sobre las temáticas de sus informes, Larghi amplió: "Son temas que causan mucha tristeza como los extremos con la violencia de género, la trata de mujeres, temas de mucha actualidad que me dieron la posibilidad de volver a la calle y trabajarlos en el campo cosa que a mí me encanta".





En el panel además estarán Chiche Gelblung, Luli Fernández, Carlos Monti y Facundo Pastor y el envío promete tocar la actualidad desde todos los ámbitos.

Tras su paso por las mañanas periodísticas del canal, la conductora y periodista relata que durante ese tiempo se alejó un poco de la calle donde se mueve con total confianza en ese campo de trabajo: "La conducción del noticiero me alejó un poco de la calle y este programa me da la posibilidad de volver a estos informes y de tomar contacto con situaciones que me entusiasman mucho".