Solange Verina, la ex "Chiquititas" que triunfa en Ecuador: "Acá me conocen más por..."

Solange Verina se encuentra en Guayaquil (Ecuador), protagonizando un espectáculo teatral llamado "La revista de la risa", junto a Pablo Granados, Juan Yacuzzi (Coqui de Cebollitas), Matías Boquete (Otro Cebollitas), Valeria Britos y Valeria Degenaro.

La cuestión es que "Cebollitas" fue furor en Ecuador y Juan Yacuzzi, que estaba allí, la convoca porque en la tira infantil que se emitió por Telefe en 1997, Sol, que venía de hacer "Chiquititas", era su novia en la ficción.

"Cuando llegué a Ecuador no podría creer. Me lo habían contado pero pensé que estarían exagerando. Igual no dudé un segundo cuando me llegó la propuesta, porque Juan Yacuzzi, quien me llamó, es súper profesional en lo que hace. Y acá en Ecuador me conocen más por "Cebollitas" que por "Chiquititas", a diferencia de Argentina. Lo repitieron mucho "Cebollitas" y es furor aún hoy. Igual que pasó con la tira "La Nena", y es por eso que está Valeria Britos en el elenco", contó Verina en diálogo con PrimiciasYa.com.

Chiquitias 2





"El elenco lo completa Giovanna Andrade, quien hizo el video clip de Nicky Jam. Y se armó un lindo clima, porque si bien los actores de acá son muy prestigiosos, tienen nuestra edad y se criaron viendo "Cebollitas" y "Chiquititas", entonces a nosotros los argentinos nos da placer trabajar con gente tan talentosa, y los ecuatorianos disfrutan de trabajar con quienes veían en la tele cuando eran chicos", destacó.

Y agregó: "La gente ecuatoriana me trata súper bien, son muy amables, muy educados. Me hacen sentir una más del país. Me sorprendió Guayaquil, sus playas, su ciudad, el movimiento turístico".

Embed Novedad 2! #Ecuador ya están a la venta las entradas para La Revista! Corre la voz! pic.twitter.com/IIFUYhwG5g — solange verina (@solverina) 11 de agosto de 2017





Con respecto a la obra en la que trabaja, detalló: "Es un varieté de Revista. Tiene de todo, stand up, plumas, humor. En la obra hay un sketch de media hora muy divertido, que Pablo Granados protagoniza, donde yo muestro mi personaje de Vero de "Cebollitas", novia de Coqui (Juan Yacuzzi), a través del tiempo. Tengo que destacar el profesionalismo y el talento que encontré acá en Guayaquil. Me hice muy compinche de Valeria Degenaro, con quien salimos todas las tardes a pasear por la ciudad".

Por último, indicó: "Hay posibilidad de quedarme una temporada acá por proyectos que están surgiendo o bien para continuar con la revista, que es un género nuevo que no tiene antecedentes, pero también tengo dos obras en Buenos Aires para la que me convocaron".

Embed Feliz en Ecuador pic.twitter.com/2bjGIJJuyh — solange verina (@solverina) 24 de agosto de 2017