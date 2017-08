Solange Abraham: "Estamos muy contentos con la nueva integrante de la familia"

Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Delfina, la primera hija de la conductora y ex "Solange Abraham. El miércoles 2 de de agosto nació, la primera hija de la conductora y ex " Gran Hermano





En charla con PrimiciasYa.com la morocha recordó cómo fue ese momento tan especial: "Es muy linda, muy chiquita. Fue un parte programado. Fue muy lindo porque Marce, mi marido, estuvo todo el tiempo conmigo. El grupo de obstetras que estuvo conmigo son geniales y nos hicieron un parto súper lindo. Cuando nació la pusieron en mi pecho diez minutos y ella lloraba. Fue súper emocionante. Y Marce temblaba de la adrenalina que genera un momento así".





"Desde ese momento no nos separamos más. La verdad que estoy muy feliz, es un momento re lindo, nunca me lo imaginaba. Estamos muy contentos con la nueva integrante de la familia".





Y contó cómo fueron los primeros días de Delfi y ella como madre: "Es re buena, se porta súper bien, es una chanchita, come mucho. Me cuesta mucho despegarme pero ya los doctores me dijeron que la vaya soltando porque no la suelto. Todas las visitas tienen su reglamento y me entienden como toda mamá y sobre todo primeriza, porque no tenés tus dudas, que no sabés qué está bien y qué está mal. Pero ahora estoy tratando de disfrutar lo máximo posible".