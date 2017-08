Sol Pérez tuvo un accidente automovilístico: "Por suerte fue sólo un gran susto"

En la mañana del martes, Sol Pérez vivió un tremendo momento. Cuando la joven iba a trabajar al canal TyC Sports, sufrió un grave accidente automovilístico mientras manejaba su Peugeot 206.

"Hoy no voy a estar en @sportia porque tuve un accidente con el auto. Por suerte estoy bien, literal me salvó la vida el airbag", detalló en su cuenta de Twitter.

Y en diálogo con PrimiciasYa.com, detalló qué fue lo que sucedió: "Fue hoy temprano a las cinco y media de la mañana cuando iba al canal. Fue por la zona de Villa Adelina e iba por la calle Indio y me faltaba una cuadra para agarrar Mitre. De sorpresa salió una camioneta Toyota de trabajo de una calle cortada. Yo venía a su derecha, es decir que tenía paso. Venía muy fuerte y se mandó. Puse los frenos, pero no llegué a frenar porque el piso estaba mojado. Por suerte fue sólo un gran susto, me di varios golpes".

Por último, señaló que su vehículo quedó destruido por lo fuerte que fue el impacto contra la camioneta. "Por suerte el airbag saltó al toque, porque si no me mataba. Yo no llevaba el cinturón de seguridad, pero ahora aprendí la lección".