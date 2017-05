María Sol Pérez es una de las grandes figuras de la farándula local: hace unos meses, la modelo emergió desde las redes sociales y debido a su sensualidad, ha logrado mucha repercusión mediática. es una de las grandes figuras de la farándula local: hace unos meses, la modelo emergió desde las redes sociales y debido a su sensualidad,





La rubia es la encargada de dar el clima en el canal TycSports pero desde Instagram tiene su propio canal de contacto con sus seguidores y seguidoras. La suma ha superado el millón y como premio, Sol sorteará una cena con ella.





"Tenía ganas de hacer algo para agradecerle a la gente, es complicado llegar a esa cifra. Quería regalarles algo porque me eligen, me escriben todas las mañanas", subrayó Pérez.

"No sabía si hacer un sorteo, pero no tenia nada que ver. Entonces se me ocurrió la cena, para que ellos me conozcan".

"No me da miedo, igualmente la idea es hacer que para participar tengan que arrobar a una mujer si sos hombre y a la inversa. Sería una cena para tres. No elegí el lugar todavía", agregó María Sol.





"Seguramente hoy haga el sorteo con un video en Instagram". Y adelantó: