Fabián Doman habló de Sol Pérez sobre el final de su programa "Nosotros a la mañana". Ayer por la mañana,habló desobre el final de su programa".

"Si ustedes viven en un tupper, no es nuestra culpa. Es la presentadora del tiempo de TyC Sports, que desde hace tres meses sube fotos en bolas para ver si la llaman al Bailando y logró que Cristiano Ronaldo le ponga un like a una de esas fotos. Bien por esa chica", expresó al aire el conductor. expresó al aire el conductor.

Embed

PrimiciasYa habló con la chica del momento, quien había escrito en Twitter un par de mensajes dedicados al conductor.

Embed @fabdoman Todo lo que tengo me lo gané laburando. No me colgué de nadie para estar donde estoy. No sé si vos podes decir lo mismo — Maria Sol Perez (@SolPerez) 19 de abril de 2017

Aquí amplió sus sensaciones: "Me pareció súper desafortunado, hablar de alguien que no conoce. No da. Más allá de todo, no creo que sean comentarios para hacer sobre una mujer. No estuvo bien. Si quiere decir que soy grasa o que no me conoce, no me influye, trabajo para la gente. Que la gente reconozca mi laburo, que él me conozca, no me cambia nada".





Luego sorprendió apuntando también contra Ursula Vargues: "No solo fue Doman sino su panelista. Dijo que era 'barata como taxi despintado'. Me tiene sin cuidado, habla más de ella que de mí. En ese mismo programa se trata la problemática de violencia de genero. Me molesta que una mujer hable mal de las mujeres".