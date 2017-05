Sol Pérez, tras la polémica tapa: "Me sentí mal, fue una desinteligencia de los que armaron la foto"

La portada de la revista Gente antes de que comience el "Bailando 2017" siempre es un hito en el mundo de la farándula argentina. De esta manera, se presentan todos los participantes del certamen. Marcelo Tinelli y su equipo vuelven con todo a la pantalla chica con su competencia de baile. En la alfombra roja, las parejas posaron también con el jurado y el conductor para la tapa más esperada. Una de las famosas que se presentó en el Tattersall de Palermo fue Sol Pérez, una de las chicas del momento. La modelo, sin embargo, no la pasó nada bien en el armado de la tapa. Embed PrimiciasYa pudo hablar con ella: "Me sentí mal, pero fue una desinteligencia del que armó la foto. Fui la única persona que llevan como figura y me dejaron del otro lado. No me siento más que ninguno que estaba en la contratapa, pero fue raro".

"La primera foto era algunas figuras en tapa y algunas en la contratapa. Yo era la única no famosa que estaba del otro lado. Pasé un mal momento. Me llamaron y me dijeron que fue una desinteligencia. Ya está...", dijo la modelo, ya pensando en su participación en el reality que debutará en el Trece el lunes próximo.





La foto en cuestión: