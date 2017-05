Sol Pérez: "Dejé de seguir a Cristiano Ronaldo porque me parecía muy egocéntrico"

Cristiano Ronaldo empezó a seguir a Sol Pérez en Instagram. Hace algunas semanas, hubo un suceso en las redes sociales que sorprendió a todos:empezó a seguir aen





El mega crack portugués e ídolo del Real Madrid se enteró de la existencia de la chica del tiempo de Tyc Sports y decidió ir por ella, o al menos seguirle los pasos desde España.





Pero evidentemente Cristiano no es del estilo de la modelo, que ¡dejó de seguirlo! ¿Cómo es esto? Ella mismo lo contó en una nota para PrimiciasYa: "Lo dejé de seguir porque subía videos egocéntricos. No me gusta, no decía nada, subía historias y no decía nada, ni hola... tomaba un sorbo de licuado y guiñaba el ojo, todo re gomoso".

"Jamas le mandaría un DM a nadie y a él tampoco. Es muy raro, no me sale a mí, salvo que lo conozca de antes".

"No lo conozco, si lo conociera y no viera algo tan frío como lo que sube a Instagram... Pero en las redes uno se guía por lo que ve en la imagen. Si hago un video, no voy a hacerlo guiñando un ojo", agregó la rubia.





Para cerrar, se refirió a Georgina Rodríguez, la novia de CR7: "No conozco a la novia argentina y ni siquiera sabía que era de acá".