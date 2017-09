Sofía Zámolo: "No hay que permitir que nadie nos tire abajo los sueños"

Sofía Zámolo compartió imágenes en Europa donde participó, entre otros eventos, del Fashion Week de Milán, evento de excelencia en el mundo de la moda. compartió imágenes en Instagram de su viaje adonde participó, entre otros eventos, del, evento de excelencia en el mundo de la moda.





PrimiciasYa.com se contactó en exclusiva con la modelo, quien contó cómo fue esa importante experiencia en su carrera.





"Estaba en Italia trabajando en el Fashion Week de Milán yendo a todos los desfiles y eventos. Fue la primera vez que hacía el Milán Fashion Week y me encantó la experiencia, lo disfruté un montón y me encontré con un montón de gente de la moda. Fui a un montón de shows y eventos de la moda", explicó Zámolo.





"La propuesta estaba hace dos semanas pero yo soy de las personas que guardo todo hasta último momento por una cuestión de cábala. Desfilar en Milán siempre fue un sueño, sueños que uno tiene en la vida. Por más que la gente alrededor a veces nos diga que no, que es difícil de cumplir, lo que quería transmitir es que no hay que permitir que nadie nos tire abajo los sueños o lo que uno anhela. Siempre uno tiene que soñar en grande. Si uno realmente se propone algo no hay límites y hay que tratar de cumplirlos", argumentó.



"Me han dicho mil veces que no y de repente hay que hacer oídos sordos y plantearse el sueño que uno tiene. Seguir creyendo en que uno puede hacerlo y puede lograrlo".





Sobre su mensaje lleno de positivismo en las redes sociales tras cumplir este sueño, comentó: "Me gusta compartir con la gente me sigue. Siempre tenemos más los no que los sí de la gente alrededor y también de uno mismo. Que tiene en su cabeza que no la van a elegir para tal trabajo o desfile. Por eso yo mantengo todo muy en secreto para mí hasta que salgan y se den las cosas. Por una cuestión de cábala y porque me di cuenta que de ese modo las cosas sí se me cumplen".





"El mensaje es que si alguien tiene un sueño que vaya detrás de ese sueño y que no escuche a nadie que le diga que no puede hacerlo porque a mí me pasó durante años en mi carrera que he escuchado no. Mismo en las redes sociales gente que te dice: `no vas a poder´. Por eso no hay que escuchar a los demás y tener convicción en uno mismo", cerró Sofía.