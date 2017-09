Sofía González, ¿en crisis con Agustín Casanova por culpa de Flor Vigna?: "Me dio lástima que mi novio..."

La incipiente relación de Agustín Casanova y Sofía González venía con viento en popa, pero un nuevo rumor de crisis apareció esta semana y Ángel de Brito fue directo al grano en el Bailando 2017.

Antes de que baile su novio con Flor Vigna, el periodista le preguntó a la bailarina si había dejado de seguir a ella en Twitter, y Sofía no lo negó.

"No tengo por qué estar celosa. Dejé de seguir a mucha gente del certamen", aseguró. El jurado repreguntó: "¿Es cierto que te molestó una encuesta que hizo Vigna de si iba beso o no en la coreo?".

"Es un juego que hicieron ellos", aseguró Florencia, pero luego dio a entender que le había hecho un comentario sobre eso a las bailarinas. "Ojo lo que comentás con las bailarinas que después aquellas saben todo", le dijo De Brito. "Veo, veo...", concluyó ella.

Sofía





Lo cierto es que, en diálogo con PrimiciasYa.com, Sofía aseguró que no le gustó demasiado el beso que se dieron: "A Flor la deje de seguir en Instagram al igual que mi novio por un juego que hicieron ellos con las redes que mucho no me simpatizó lo que dieron a entender con lo de beso o no beso. No me parecía necesario".

Y agregó: "Con ella está todo bien porque puede escribir lo que quiera. Pero me dio lástima que mi novio se prenda en un juego así, cuando él tiene otro perfil. No me gusta que caiga en el juego clásico de ShowMatch donde las parejas concursantes que bailan se tienen que besar. Hay q cuidar lo que uno quiere. Flor mientras estuvo con Pedro Alfonso nunca se besó en ninguna coreo, entonces no me gustó este nuevo juego. En fin, es una boludez, pero que a mí no me hicieron sentir de la mejor manera".

-¿Lo hablaste con Agustín? ¿Cómo quedaron las cosas entre ustedes?

Obvio que lo hablamos porque hablamos todo y me explicó lo que estaban tramando. Pero no quita que me haya sentido rara respecto a eso.

-¿Hubo pelea?

No. No peleamos nosotros. Siempre charlamos todo y por suerte nos sabemos entender y no llegamos a pelear.

-¿Y con Flor hablaste?

No. Con quien tengo que hablar es con mi pareja, no con ella.

-¿Pediste que no se vuelva a repetir algo así?

Que se ponga en mi lugar y le pedí que cuidemos nuestra relación, respetándonos.

Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino