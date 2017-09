Sinéad OConnor: Lo que más me gusta de mi madre es que esté muerta

A semanas de protagonizar un nuevo episodio psiquiátrico, la cantante irlandesa Sinead O'Connor reapareció en un programa de televisión para hablar de su tormentosa vida. Justamente, a raíz de eso abrió parte de su pasado detallando los episodios de violencia a los que fue sometida por su madre.

"Ella no estaba bien. Podría decir que estaba poseída, aunque estoy segura que yo no creo en esas cosas", sostuvo la irlandesa de 50 años en el talk show estadounidense "Dr. Phil".

O'Connor aseguró en la entrevista que sus "problemas mentales" surgieron del abuso psicológico y sexual al que fue sometida desde niña, hasta los 13 años, cuando decidió irse de su casa.

"Ella instaló una cámara de tortura. Era una persona que habría sonreído y hubiese disfrutado haciéndote daño", indicó la artista sobre su progenitora, Marie O'Connor.

"Ella me obligaba a que yo me dijera, repetitivamente, 'no soy nadie', 'no soy nadie', mientras me pegaba", añadió. En agosto, la intérprete publicó un video en el que hablaba de lo difícil que es vivir con una enfermedad mental y aseguró que tenía pensamientos suicidas. Tras esto, se confirmó que había sido internada y tratada por estrés postraumático y depresión.

La charla, según se puede ver, se va volviendo más intensa hasta llegar al punto en el que la irlandesa, de 50 años, llega a decir: "Lo que más me gusta de mi madre es que esté muerta". "Ella dirigía una cámara de tortura. Era una persona que disfrutaba lastimándote".

