Silvina Luna y El Polaco contra Polino: "Primero la familia, después el juego"

Silvina Luna debutó el martes en la pista del Bailando y cuando Marcelo Polino evaluó la performance de la rosarina, disparó sin piedad contra la actriz.

"De la mitad del cuerpo para arriba sos una persona y para abajo sos otra. El culo de Lotocki te pesa, no te podés mover. Estás muy pesada", tiró Polino.

Al otro día, la modelo le contestó en Este es el Show, donde admitió haber quedado herida por lo que el jurado le había dicho

"Cuando me vino de parte de él me dolió. Él sabe que yo no la pasé bien con lo de Lotocki. Creo que quiso hacer un chiste y que lo va a pensar y no lo va a volver a hacer. Se lo diría en la cara pero en ese momento no reaccioné", arrancó a decir. Y agregó: "Que me diga que estoy gorda no está bueno el mensaje. Tomo corticoides porque es el único remedio que encontraron para tratarme", explicó la DJ.

Pero este jueves, tanto Luna como el cantante, se trenzaron con Polino: "Me parece que el comentario estuvo de más", arrancó la participante.

"Tiene problemas de salud, pero auditivos. Escuchó mal lo que dije. Nada más le pregunté si le pesaba la cola de Lotocki, no dije nada de la enfermedad, ni de lo que le pasaba. No le pregunté cómo estaba de los riñones, le pregunté por la cola de Lotocki", contestó Marcelo.

Pero Silvina volvió a disparar: "Me sorprendió porque del que menos esperaba algo así era de vos. Entiendo que tenés que justificar tu sueldo y el personaje", dijo, enojada.

"Silvina Luna, estoy sentado hace 11 años acá. Mirá si voy a justificar el sueldo por vos, dejate de joder. Dedicate a elegirle la bailarina a tu novio. ¡Esa bailarina es una acomodada!", le retrucó el conductor de Ponele la firma.

Finalmente, el Polaco copó la banca y salió en defensa de su novia: "En nuestra pareja manejamos nosotros las cosas, Polino. Primero la familia, después del juego", dijo rubio.

Mirá el video!

Embed