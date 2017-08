Silvina Luna ninguneó a El Polaco en el Bailando

La relación entre Silvina Luna y El Polaco está más que acabada y eso quedó demostrado este viernes en el Bailando, cuando la morocha ingresó a la pista de Baile de ShowMatch con los tapones de punta y no sólo confirmó que no volvería con el cantante tropical, sino que además, contó que había sido del anillo de compromiso que su ex le había ofrendado.

Según detalló El Polaco en Los Ángeles de la Mañana, él aún conserva el suyo en su mesita de Luz. Muy por el contrario, Silvina, se mostró fría y cortante al revelar qué había sucedido con el que hasta hacía días atrás, todavía lucía en su mano. "Se lo mandé adentro de una bolsa", disparó. ¡Uff!

Mirá el video del momento!

Embed