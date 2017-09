Silvina Luna, sobre los chats del Polaco: "Esta experiencia le da un cierre a esta etapa de mi vida"

Este es el show" mostró unos chats entre el Polaco y Barby Silenzi, donde la bailarina dejaba entrever que había estado en la casa del músico. En la tarde del jueves, el ciclo "" mostró unos chats entre el, donde la bailarina dejaba entrever que había estado en la casa del músico.





"Hola Polaco, ¿cómo estás? Porfa, cuando llegues a tu casa, te fijás si quedaron ahí mi billetera y mis lentes", decía el mensaje. Esto pasaba en el aire del Trece:

PrimiciasYa pudo conseguir el reportaje exclusivo con Silvina Luna, la gran damnificada en esta situación, que habló del tema: "Todos van a interpretar de una manera diferente lo que sucedió, pero sí es real que la pareja no continúa, hubo un darme cuenta, estoy desilusionada. Me duele esto y prefiero llamarme a silencio. No creo que lo sucedido sea contado por ellos, por eso se manifiestan de esa forma negándolo".





Para cerrar, la rosarina subrayó: "Yo puedo hablar de mí, de esto que me estoy dando cuenta. Me di cuenta que esta experiencia vivida le da un cierre a esta etapa de mi vida y me voy a llamar a silencio para hacer un proceso interno, de cómo quiero seguir viviendo y continuar con mi vida. Vine a este mundo a ser feliz, no a sufrir".