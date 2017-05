Silvina Luna le respondió a Barby Silenzi: "Nunca me metería con el laburo del Polaco"

Barby Silenzi en una nota que mantuvo con este portal, refiriéndose a Silvina Luna.

Silenzi bailó con el Polaco en el "Bailando 2016" y lograron el subcampeonato al perder en la final contra la pareja de Federico Bal y Laurita Fernández. En ese entonces, Luna no era la novia del Polaco y surgieron rumores de que Barby habría tenido un affaire con el rubio durante el certamen de baile. El tema es así:bailó con elen ely lograron el subcampeonato al perder en la final contra la pareja deEn ese entonces,no era la novia dely surgieron rumores de quehabría tenido un affaire con el rubio durante el certamen de baile.

Tanto Bárbara como el músico están confirmados para el "Bailando 2017" pero no formarán pareja como el año pasado. Silenzi dio sus razones: "Ella no quiso que bailemos juntos, es más que obvio. La gente re quería nuestra pareja de baile. Es mala persona". Se desató una nueva guerra en el mundo del espectáculo y tiene que ver con las palabras que vertió Barby Silenzi en una nota que mantuvo con este portal, refiriéndose a Silvina Luna.





"No tengo nada que decir. En todo caso tiene que hablar con el Polaco o con la producción del programa". Este medio buscó el contrapunto con la palabra de la rosarina:

"Desmiento totalmente que yo haya intercedido para que no bailen juntos".

Agregó: "Nunca me metería en el laburo del Polaco ni él en el mío. Nos respetamos mucho en ese sentido".





Su respuesta luego de ser tildada de "mala persona" fue la siguiente: "No tengo nada más que decir sobre eso. No voy a hablar sobre ella, no la conozco".