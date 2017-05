Silvina Luna: "Hay muchas atrevidas; las ubica el Polaco o sino, las ubico yo"

"Le doy de acá a la China", comentó la esposa de Diego Latorre y Naiara agregó: "Le damos las dos, ¿qué te parece". comentó la esposa deagregó:

Pero claro, el cantante tropical no está soltero sino que se encuentra en pareja y muy feliz con Silvina Luna, la bella modelo rosarina. PrimiciasYa habló con Silvina sobre estos dichos de Latorre y Awada.





"Me encanta que lo elogien pero a casa me lo llevo yo, me divierte igual, no pasa nada. Hay mucha confianza con él, nos contamos todo", comentó.





¿Cómo lleva el tema de las fans y los mensajes que pueda recibir el Polaco? "Los dos tenemos las claves de los teléfonos, no hay nada que esconder. Compartimos todo, nadie revisa los teléfonos, pero están disponibles, sin nada que esconder", dijo.

"Nos llevamos muy bien y nos divertimos mucho, hay respeto y confianza que es lo más importante. Los de afuera son de palo. Hay muchas atrevidas, pero tengo un novio que las sabe ubicar y sino las ubico yo".

Recordemos que esta noche tanto Luna como Cwirkaluk debutarán en la pista del "Bailando 2017" con el ritmo de disco, aunque bailarán separados.





En la edición de ayer de "Los ángeles de la mañana", una declaración de Yanina Latorre motivó que Naiara Awada emitiera una confesión sobre el Polaco