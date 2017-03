Silvina Luna: "Estoy con cólico renal; mi calcio y mis riñones están bien"

Tras la temporada teatral en Villa Carlos en la obra "Abracadabra" donde conoció a su actual pareja, El Polaco Silvina Luna viajó a Estados Unidos junto al popular cantante de la movida tropical.





Juntos preservaron a intimidad de la pareja y unas pocas fotos llegaron a la prensa dado que mucha gente los vio y los retrató en Magic Kingdom.





El Polaco y Silvina Luna confirmaron su amor en las redes







Sorpresivamente, hoy, Ángel de Brito contó en su cuenta de Twitter que la actriz, modelo y DJ había regresado a nuestro país y que se encontraba internada en el Hospital Italiano.





PrimiciasYa.com pudo dialogar en exclusiva con Silvina quien gentilmente clarificó su cuadro.

"Estaba en Estados Unidos y me volví para tratarme acá. Me dolía la panza. Estoy con cólico renal pero mañana ya me dan el alta", aseguró Silvina.





Y afirmó: "Me estan haciendo chequeos. Estoy bien. Mañana me dan el alta y vuelvo a mis vacaciones. Mi calcio y mis riñones están bien".