Silvina Luna, enojada con Polino: "Me fui angustiada a mi casa, con un sabor amargo"

Silvina Luna debutó en la pista del Bailando y cuando Marcelo Polino evaluó la performance de la rosarina sobre la pista, disparó sin piedad contra la actriz.

"De la mitad del cuerpo para arriba sos una persona y para abajo sos otra. El culo de Lotocki te pesa, no te podés mover. Estás muy pesada", tiró Polino.

Este miércoles, en Este es el Show, Silvina le contestó al polémico jurado: "Cuando me vino de parte de él me dolió. Él sabe que yo no la pasé bien con lo de Lotocki. Creo que quiso hacer un chiste y que lo va a pensar y no lo va a volver a hacer. Se lo diría en la cara pero en ese momento no reaccioné", arrancó a decir.

"Que me diga que estoy gorda no está bueno el mensaje. Tomo corticoides porque es el único remedio que encontraron para tratarme", explicó la DJ.

"¿Cuál es la vara? ¿No podemos ser sexies con unos kilitos de más?", cuestionó luego. "Yo me lo tomé como un chiste pero después reaccioné. Me quedé en shock cuando nombraron a Lotoki. Me fui angustiada a mi casa, con un sabor amargo", concluyó.

