Silvina Escudero tiene un admirador secreto: "No sé quién es, ¿cuál es la gracia?"

Silvina Escudero llegó durante el mediodía del viernes al edificio de Radio Uno, donde hace su programa diario "Showattack", de 15 a 17hs, y se encontró con un hecho particular. llegó durante el mediodía del viernes al edificio de, donde hace su programa diario "", de 15 a 17hs, y se encontró con un hecho particular.





el ramo de flores que estaba en recepción a su nombre, pero sin remitente. Esta fue la publicación de Silvina en su cuenta de Instagram, agradeciendo el gesto, pero manifestando su intriga. Lo extraordinario del caso tiene que ver con, pero sin remitente. Esta fue la publicación de Silvina en su cuenta de, agradeciendo el gesto, pero manifestando su intriga.

Embed Mil gracias x la sorpresa!!! Me encantaría saber el autor/a del regalo que recibí en la radio! @showattackok @fmuno Una publicación compartida de Silvina Escudero (@escuderosilvina) el 24 de Mar de 2017 a la(s) 11:03 PDT

PrimiciasYa habló con ella sobre el tema y declaró: "No tengo ni idea quién puede ser, llegué a la radio y estaba todo el equipo acá esperando y me dijeron que había un ramo que era para mí".





Sumó: "Pregunté de parte de quién era y nadie tenía idea. Lo dejaron en la puerta de la radio y dijeron que no se tenía que saber de parte de quién. Ni idea, supongo que será alguien de los que me invita a salir, que igualmente siempre digo que no, no salgo con nadie".



"¿Cómo es la gracia? ¿Como lo sé? ¿Me querrá dejar pistas en la radio todos los días? Ni siquiera intuyo quién podría ser...", cerró Silvina, que está soltera y no le deben faltar opciones.