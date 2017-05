Silvina Escudero: "No sé si la Mole Moli es pelot... o simplemente está actuando"

Marcelo Tinelli. Así estaba Fabio "la Mole" Moli a horas de ser bajado del Bailando 2017 por apoyar las carreras de galgos. Con la desilusión a flor de piel, le abrió las puertas de su casa al móvil de Telenoche en canal 12 de Córdoba. Furioso, dolido y con toneladas de bronca para con. Así estabaa horas de ser bajado delpor apoyar las carreras de galgos. Con la desilusión a flor de piel, le abrió las puertas de su casa al móvil de Telenoche en canal 12 de Córdoba.

Lo primero que aclaró el campeón del 2010 es que veía venir la decisión. "Esta mañana arranqué a entrenar, nos mandaron las indicaciones para viajar el lunes, el hotel reservado, todo listo estaba, pero les dije que no se hagan ilusiones", repasó.





PrimiciasYa habló con Silvina Escudero, ferviente defensora de los derechos de los animales, que se mostró feliz por no darle espacio a una persona que está a favor de las carreras de galgos. En medio de esta sorprendente decisión del conductor,habló con, ferviente defensora de los derechos de los animales, que se mostró feliz por no darle espacio a una persona que está a favor de las carreras de galgos.





"En la actualidad no es como antes, las mentes retrógradas piensan que eso es cultura. El maltrato no es cultura, los animales son seres vivos, no se pelotudea más con eso. La gente toma conciencia gracias a Dios, no es joda como antes que nosotros naciéramos", comenzó.

"El trabajo de todas las personas como yo está dando sus frutos. Estoy emocionada porque se haya quedado afuera, él piensa así, quiere hacer público el maltrato animal".

Y sumó: "El martes en mi programa de radio pasé un audio de La Mole de hace dos años diciendo que tuvo que pichicatear a sus perros en diferentes ocasiones y que les daba un complejo vitamínico. Bueh, ponele... ¿Cómo no va a hacer eso si los perros tienen que correr de lunes a viernes? ¿Por qué no corre él? Los animales no están para entreternos ni para hacernos ganar plata".





"Nosotros somos animales, una especie más. Tenemos que respetar a todas las especies de igual manera. ¿O él quiere que lo pichicateen de lunes a viernes aunque no tenga ganas? No sé si es pelotudo o simplemente actúa", cerró con fuerza Silvina. El audio de su programa, acá: