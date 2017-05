Silvia Peyrou: "Que Casandra podría ser el padre de mi hijo no se podía tomar en serio"

Después del testimonio en exclusiva de Casandra Crash (Ver nota) Silvia Peyrou dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com y se refirió a su deseo de ingresar al "Bailando 2017" con quien fue su pareja.





"Estuvimos haciendo temporada con Extinguidas y Casandra estuvo en Cocodrilo. En una charla me dice que estaría re bueno estar en el Bailando. Me pareció bueno. Yo lo conozco cuando fue hombre y tuvimos una relación. Es un excelente bailarín, en ese momento éramos muy jóvenes y bailábamos brutal", comentó la actriz. comentó la actriz.







"Teníamos mucha ganas de estar en el Bailando para jugar con la previa con eso de que fuimos pareja. La idea me llamó y me pareció interesante, ya tuvimos mucha repercusión en las redes. Queremos jugar con eso de que son Casandra y la Peyrou y hasta podría vestirme de hombre. Me enteré que estábamos en carpeta de la producción. No sé si vamos a durar mucho pero como entrenamiento y demás me parece muy bueno".



Y sobre aquel rumor que indicó que el padre de su hijo podía ser Crash, Silvia comentó: "Lo tomé con mucha gracia. Sinceramente si sacaban un poquito la cuenta de los años ya se caía por sí solo. Hace mucho tiempo que salí con Casandra. Mi hijo tiene 21 años, estamos hablando que esto fue hace 30, cuando su elección de vida fue otra. Lo tomé como algo divertido y parte del show, no se podía tomar en serio eso, hasta mi hijo lo tomó divertido. Es parte de lo que uno puede alimentar con respecto a eso".