Silvestre destrozó a Verónica Vieyra: "Me dejó en la calle"

"Me dijeron que organicé una 'bomba' en la mesa de Mirtha Legrand (donde denunció la relación de su ex con Scioli) y me descalificaron. Mis dichos fueron duros pero no dejaron de ser verdad. La verdad cae por su propio peso", expresó Silvestre.

Luego, aseguró que lo que había escrito es Facebook es verdad. "Más tarde, más temprano, la verdad cae por su propio peso".

En el programa de Pamela David, el cantante volvió a insistir en la veracidad de sus declaraciones en la mesa de Mirtha: "Lo que escribí es la verdad, y la verdad cae por su propio peso", manifestó, y agregó: "mis dichos fueron duros, pero no por duros dejan de ser verdad", en referencia a

Además, disparó contra su ex mujer, Verónica Vieyra a la relación entre su ex y Scioli.

"A mi la vida de este señor me importa nada", aclaró. "El no fue el desencadenante de la ruptura con mi ex, en ningún momento lo dije. Yo me enteré un año después, mi vida sigue, no pasa por esto", remató antes de arremeter contra su ex mujer.

"Quiero hablar de mi disco, porque intento volver a vivir de esto. No se si saben que me dejaron en la calle, 45 años de carrera y yo en este momento no tengo nada", continuó. "Mi ex me dejó en la calle, y de eso puede hablar y dar fe mi abogado que está ahí. Ella la hizo muy bien, tuvo una estrategia que mantuvo durante todo el matrimonio. Cuando estábamos casados estaba en contacto con sus abogados mientras poco a poco se ganaba mi confianza para que pusiera a su nombre distintas propiedades, luego se hizo amiga de mi primera mujer y hoy están las dos disfrutando", contó. "Yo confié, soy un estúpido y me hago cargo".