Sergio Verón: "Los programas van y vienen, sé muy bien cómo es la TV"

"El tratamiento" es un reality que ayuda a los participantes a bajar de peso y que comenzó un nuevo ciclo con la conducción de Fabián Doman en canal Magazine el pasado martes.

El ciclo saldrá de lunes a viernes a las 14hs y hablará sobre medicina, cocina saludable y casos de famosos que sufren (o sufrieron) una emergencia. El resto del panel está integrado por Romina Pereiro, Gabriela Fedele, el Patón Galván y Macarena Rawson Paz pero quien no estará en el programa será el Dr. Alberto Cormillot.

El martes, tras el debut en la señal de cable, despidieron de manera sorpresiva a tres médicas del staff, según informó el diario La Nación.





PrimiciasYa dialogó con Sergio Verón, médico y preparador físico que forma parte del programa, quien se solidarizó con sus compañeras despedidas: "Hasta no resolver este asunto con la producción ejecutiva del programa, no quiero decir mucho. Kuarzo es una productora para la que trabajo desde hace más de 10 años y siempre la relación laboral fue excelente y hasta amigable".





"Yo sé muy bien cómo es la TV, sus programas y sus contendidos. Me queda más que claro que los programas van y vienen, eso es así. No hay por qué ir en contra de eso. Mi relación siempre fue más que bien con todos los productores y productoras en las que he trabajado", cerró el profesional.